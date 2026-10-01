(Adnkronos) - Un uomo di 27 anni con doppia cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato a Westminster con l'accusa di aver preparato atti terroristici in relazione al sospetto attacco alla base Raf di Fairford. Lo ha reso noto la polizia. Nell'ambito delle indagini è stato anche interrogato un cittadino britannico di 26 anni. La polizia ha anche perquisito due immobili nella zona.

Sono stati rilasciati su cauzione nei giorni scorsi i cinque uomini poco più che ventenni, arrestati domenica nell'ambito delle indagini sull'incidente avvenuto nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, utilizzata anche dalle forze armate statunitensi. Lo ha annunciato il responsabile della polizia antiterrorismo britannica, Laurence Taylor. "Questo non significa che l'indagine sia conclusa", ha precisato Taylor, spiegando che i cinque, tutti tra i 23 e i 25 anni, restano sotto inchiesta e sono sottoposti a "rigorose condizioni" sugli spostamenti e sui contatti con altre persone. "Stiamo seguendo diverse piste investigative", ha aggiunto.

I cinque uomini viaggiavano a bordo di tre veicoli, che sono stati successivamente perquisiti con il supporto di personale militare ed esperti forensi. Nell'area restano ancora dispiegate "risorse significative" delle forze di sicurezza e il sito è tuttora transennato. Il cordone, ha spiegato Taylor, sarà però ridotto nelle prossime ore per consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.

Gli uomini erano stati arrestati con l'accusa di reati, previsti dalla legge sugli esplosivi e di preparazione di un atto terroristico, in violazione dell'articolo 5 del Terrorism Act. La base aerea di Fairford ospita un gran numero di personale e operazioni dell'Us Air Force.

Intanto il presidente americano Donald Trump ha detto di essere "rimasto sorpreso'' dal fatto che le autorità di Londra abbiano deciso di rilasciare su cauzione cinque cittadini britannici sospettati di terrorismo dopo essere stati arrestati vicino a una base della Raf. ''Ne parleremo. Ho molto rispetto, tuttavia, per Scotland Yard. Penso che sappiano quello che fanno, ma sono rimasto un po' sorpreso", ha detto Trump.