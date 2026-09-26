Premio Franco Solinas, La cerimonia vince per il miglior soggetto - Notizie

La Cerimonia di Antonella Gaeta e Ardalan Nabavinejad ha vinto il Premio Franco Solinas al Miglior Soggetto. Un'impossibile storia d'amore che non può nemmeno iniziare tra una studentessa iraniana, ex badante di un'anziana signora persiana e un giovane uomo arrivato da Teheran per occuparsi del funerale della donna.Due le menzioni speciali assegnate a Fiskemann di Gianmaria Lupo Cerutti, Sofia Corbascio e Tommaso Diaceri e Miss Sarajevo di Carlo Sorrentino, Giacomo Juan Tatò e Francesco Taverna.La cerimonia di premiazione della 41ª edizione del Premio Solinas, che dal 23 al 27 settembre trasforma La Maddalena nel laboratorio creativo a cielo aperto della scrittura cinematografica e audiovisiva italiana, si è svolta a Punta Tegge.Ad aggiudicarsi il Premio Solinas Experimenta Serie (con la main sponsorship di Rai Fiction) è Mèsa di Federica Corti e Michela Nuti.A consegnare i riconoscimenti insieme alle Giurie dei concorsi: Chiara Sbarigia, Presidente APA che ha messo a disposizione la dotazione del Premio al miglior Soggetto; Luca Galassi, Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Regione Sardegna e Michele Esposito, Delegato alla Cultura del Comune de La Maddalena.Un'edizione ricca di incontri e confronti che ha visto la partecipazione di oltre 150 professionisti del settore audiovisivo tra sceneggiatori, registi, produttori e broadcaster da Carlo Cresto Dina e Riccardo Tozzi a Silvio Soldini e Ippolita di Maio per tre giorni in dialogo sul tema della produzione creativa, sul rapporto con gli autori, sul tempo necessario alla qualità e sulla necessità di storie uniche quanto coraggiose. Un'edizione che arriva dopo che alcuni autori e progetti nati al Solinas stanno prendendo il largo come I figli della scimmia di Tommaso Landucci e come Paolo Strippoli che con L'Estranea è il candidato italiano alla selezione...

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