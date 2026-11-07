Premio Emilio Lussu, sei giornate tra letteratura, memoria, storia, musica e impegno - Notizie

Sei giornate dedicate alla letteratura, alla memoria storica, al pensiero contemporaneo e al confronto culturale, con incontri che attraversano la narrativa e la saggistica, la ricerca storiografica, il cinema, la musica, il fumetto e i grandi temi della società. Ritorna a Cagliari dal 10 al 15 novembre il Festival Premio Emilio Lussu, giunto alla 12/a edizione, con un programma che riunisce scrittori, studiosi, giornalisti, artisti e protagonisti del dibattito culturale italiano e internazionale.La manifestazione, organizzata dall'Associazione culturale L'Alambicco, in sinergia con l'Associazione culturale La Macchina Cinema, si svolgerà principalmente nella Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita, con ingresso libero e gratuito.La nuova edizione si sviluppa attorno a una riflessione sul valore della cultura come spazio di libertà, memoria e confronto, richiamando l'eredità intellettuale e civile di Emilio Lussu e mettendola in relazione con le questioni che attraversano il presente.Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo figurano il nono Convegno internazionale di studi su Emilio Lussu, la partecipazione dello scrittore spagnolo Manuel Vilas, gli incontri con Bruno Arpaia, Mladen Machiedo, Guido Conti e Luigi De Magistris, l'omaggio musicale a Georges Brassens affidato a Paolo Capodacqua e i riconoscimenti che saranno assegnati a due figure della cultura internazionale: il fumettista spagnolo Paco Roca, al quale andrà il Premio Lussu al fumetto, e il filologo Carlo Ossola, presidente dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, destinatario del Premio Lussu alla carriera.Al centro della manifestazione rimane il Premio Emilio Lussu per la Narrativa e la Saggistica, che sabato 14 novembre giungerà alla proclamazione dei vincitori, scelti tra le sei opere finaliste individuate dalla giuria internazionale. Accanto alle premiazioni, il Festival proporrà incontri dedicati a Piero Gobetti e Agatha Christie, approfondimenti sulla Costituzione, un confronto sul ruolo delle librerie indipendenti e iniziative...

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