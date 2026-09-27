(Adnkronos) - Momenti di paura su un aereo della Lufthansa che faceva la tratta tra Francoforte e Lisbona: dopo che una Power bank appartenente a un passeggero ha preso fuoco a bordo, il volo è stato dirottato sabato sera a Lione. E' quanto riferisce l'Afp da fonti della compagnia aerea. L’incidente, che non ha provocato feriti, si è verificato sul volo LH1170. L'Airbus A321-200 con 198 passeggeri a bordo era diretto verso la capitale portoghese. L’equipaggio ha immediatamente messo in sicurezza la batteria all’interno di una speciale custodia protettiva progettata per le batterie al litio, ha spiegato un portavoce di Lufthansa.

Per motivi di sicurezza, i piloti hanno deciso di dirottare l’aereo verso Lione, in Francia e hanno dichiarato un’emergenza per ottenere la priorità nell’atterraggio. L’aereo è atterrato senza problemi poco prima delle 20:00 Gmt. I passeggeri hanno quindi lasciato normalmente l’aereo e non si registrano feriti. I 198 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio sono stati ospitati in albergo prima di essere trasferiti domenica a Lisbona. Lufthansa ha dichiarato di rammaricarsi "per la situazione e per l’interruzione del viaggio che ne è derivata per i nostri passeggeri", secondo quanto riferito da un portavoce. "La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi rimane in ogni momento la massima priorità di Lufthansa", ha aggiunto.

Da gennaio 2026, la compagnia vieta l’utilizzo e la ricarica delle batterie esterne a bordo dei propri aerei, anche se ai passeggeri è consentito trasportarne fino a due in cabina, a determinate condizioni di sicurezza.