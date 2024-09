Porto di Oristano, celebrazioni e polemiche sui fondi mancanti

Nei giorni scorsi, l’ Autorità di Sistema Portuale ha inaugurato la nuova delimitazione operativa del porto di Oristano. Un evento accolto con grande entusiasmo e solenni celebrazioni. Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, il prefetto Salvatore Angieri, il nuovo comandante della Capitaneria di Porto, sindaci, amministratori locali, forze dell’ordine, insieme ai vertici del Consorzio industriale e del cluster portuale. Tuttavia, secondo il consigliere regionale Emanuele Cera (Fratelli d’Italia), mentre si festeggia l’inaugurazione, i finanziamenti più consistenti vengono destinati altrove. Il tutto con il silenzio complice della classe politica locale. “Tutti presenti per celebrare l’apertura di una recinzione. Questa è la realtà di quanto successo – attacca il consigliere regionale -. Un muro che delimita l’area portuale, probabilmente nel tentativo maldestro di fare cassa, cercando di dare in concessione qualche metro quadrato di cemento. In un’area strategica come quella di Oristano, snodo cruciale, o almeno potenzialmente tale, per il centro-occidente della Sardegna, si è deciso di

