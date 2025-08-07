Ponte sullo Stretto, la Gialappa's: "Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane"

(Adnkronos) - "Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane!". Marco Santin, l'autore che insieme a Giorgio Gherarducci compone la celebre Gialappa's Band, non nasconde la soddisfazione commentando ironicamente con l'Adnkronos il via libera del Cipes al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

"Ieri sera, per un momento, ho pensato che fosse l'ingegner Cane quello che dava l'annuncio soddisfatto in tv. L'antenna non prendeva bene e mi era sembrato uno sketch dell'ingegner Cane, invece dicono che sia vero. Quando sarà pronto? Nel mille mila?", aggiunge ridendo Santin, mentre sul web tornano ad essere cliccatissimi i video in cui Fabio De Luigi interpretava per i programmi della Gialappa's (da 'Mai dire gol' e 'Mai dire domenica' in poi) l'esilarante personaggio dell'ingegner Cane alle prese con improbabili "mille" calcoli e "mille mila" ragionamenti sulla realizzazione e l'impatto del Ponte sul territorio.

