Pompu, quattro giorni di festa in onore di Santa Maria

Pompu si prepara a vivere quattro giorni di festa in onore di Santa Maria, grazie all’impegno del comitato spontaneo, con il sostegno della Pro Loco e del Comune. Dal 6 al 9 settembre, il piccolo centro sarà animato da una serie di eventi religiosi, sportivi e musicali che coinvolgeranno tutti. Il via alle celebrazioni sarà dato venerdì 6 settembre alle 22:30, con uno spettacolo musicale dei Tres Passos, che daranno il benvenuto alla festa con il loro repertorio. Sabato 7 settembre sarà la giornata dedicata allo sport e alla musica. Alle 17:30, l’attesa partita di calcetto fra scapoli e ammogliati offrirà momenti di divertimento e sana competizione. La serata proseguirà alle 22:30 con un evento musicale imperdibile: sul palco saliranno El Suon de Ibiza, il deejay Walter Fargetta e il vocalist Leonardo Greco di Radio 105, per una notte all’insegna del ritmo e dell’energia. Domenica 8 settembre sarà dedicata alla devozione. Alle 10:30, la processione per le vie del paese aprirà le celebrazioni religiose, seguita

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

