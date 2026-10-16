(Adnkronos) - “È arrivato il momento di smettere con le battaglie inutili e costruire un’agenda del merito capace di rispondere alle esigenze reali del tessuto sociale ed economico”. Così Alessia Fachechi, responsabile dei ministeri di Meritocrazia Italia, in occasione dell' VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia in corso a Roma, spiegando le ragioni del congresso nazionale dedicato all’agenda politica del merito.

“Lo scorso anno, con il settimo congresso nazionale, ci siamo interrogati sul governo del merito: vogliamo istituzioni composte da persone competenti, scelte liberamente e consapevolmente dai cittadini, e capaci di restituire il merito a una società che ha smesso di crederci. Da qui la necessità di passare dalla riflessione alla programmazione e a una visione concreta”, afferma.

Secondo Fachechi, la politica rischia di restare intrappolata in logiche emergenziali, intervenendo soltanto quando può ottenere risultati immediati e rinunciando a riforme strutturali. “Questa impressione basta a far perdere fiducia ai cittadini. Per questo abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e provare a costruire noi una proposta”, prosegue. L’agenda individuata da Meritocrazia Italia ruota attorno a cinque parole chiave: uguaglianza, trasparenza, istruzione, lavoro ed economia, temi che, conclude, rappresentano una sintesi delle questioni emerse dal confronto e su cui proseguirà il dibattito congressuale.