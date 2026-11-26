"Nel 2025 il mercato digitale ha raggiunto gli 84,4 miliardi di euro, con una crescita intorno al 3,4%. L’intelligenza artificiale ha raggiunto 1,38 miliardi di euro, registrando un incremento del 4,6%, e anche il cloud continua a crescere con un aumento del 16,9%. La crescita del mercato però non corrisponde poi direttamente a una diffusione omogenea delle tecnologie nel sistema produttivo e su questo vorrei richiamare dei dati che ha elaborato e presentato Confindustria, proprio ieri, e sull’integrazione nei processi aziendali dell’intelligenza artificiale, che sono passati da 11,5% a 18,7% in un solo anno. È una crescita importante, ma è ancora molto disomogenea perché il 30,6% avviene in aziende che hanno almeno 100 addetti. Al di sotto di questa soglia l’integrazione dell’intelligenza artificiale è intorno al 17-18%. La disomogeneità si riscontra anche per quanto riguarda le differenze settoriali, con un 24,7% di adozione nei servizi e un 14,2% di adozione nell’industria". Lo ha detto Letizia Pizzi, direttore generale Anitec-Assinform, partecipando oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

"Il tema non è semplicemente acquisire la tecnologia - ha continuato Pizzi - ma fare in modo che questa tecnologia abbia un impatto importante e immediato nell’integrazione dei processi produttivi e anche nell’organizzazione aziendale. C’è una grossa difficoltà nel reperire le competenze di specialisti nel digitale e nell’Ict: rappresentano il 3,8% degli occupati in Italia contro il 5% della media europea. La trasformazione digitale richiede anche competenze manageriali e organizzative che siano in grado di gestire questo forte cambiamento che avviene con l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Questo è particolarmente importante per le piccole e medie imprese".

C’è sicuramente un tema di investimenti. "Abbiamo accolto con favore - ha affermato Pizzi - il credito d’imposta nella legge di bilancio fino al 30% dei canoni per servizi e soluzioni cloud per quanto riguarda l’utilizzo di beni strumentali immateriali agevolabili. Stiamo cercando di presentare una modifica alla legge di bilancio con un aumento di risorse da 30 a 50 milioni di euro, proprio perché la modifica dell’allegato 5, diventato ora allegato F, ha introdotto comunque nuove tecnologie per cui c’è bisogno che ci sia un incremento anche della dotazione di risorse. Non parliamo di grandissime risorse: sappiamo che la coperta è corta. Sicuramente poi - ha aggiunto - c’è bisogno di investimenti infrastrutturali. È importantissimo cercare di accompagnare una narrativa dei data center che sia positiva, altrimenti non abbiamo poi le capacità di calcolo, di gestione dei dati sul territorio nazionale. Infine - ha concluso - c’è un tema comunque di collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca che deve essere sempre più rafforzato".