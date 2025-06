(Adnkronos) - L'Iran risponde all'attacco di Israele lanciando due ondati di missili. Vengono segnalate esplosioni a Tel Aviv, come documenta anche l'emittente Fox News.

Il giornalista Trey Yingst, in collegamento dalla città, mostra le traiettorie dei missili e la risposta dei sistemi difensivi israeliani. "Uno dei missili non è stato intercettato", dice Yingst seguendo la scia luminosa. Al bagliore fa seguito dopo pochi secondi l'esplosione. "Ragazzi, andiamo via. Veloci!", dice il giornalista rivolgendosi alla troupe.