'Pioniere', le donne che hanno fatto l'Europa in una mostra a a Cagliari - Notizie

"Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa" è il titolo della mostra, già aperta al pubblico, che sarà inaugurata lunedì 22 alle 10, nella Sala Gramsci della Biblioteca di Scienze Economiche dell'Università di Cagliari.

L'esposizione, prodotta dal Centro per la Cooperazione Internazionale con il sostegno del Comune di Rovereto e realizzata in collaborazione con Anpi Rovereto-Vallagarina, Europe Direct Trentino e Settenove Edizioni, racconta le storie di undici donne che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell'Europa contemporanea. Rivoluzionarie, avvocate, funzionarie, sindacaliste e docenti che, con il loro impegno, hanno promosso i valori di pace, diritti, giustizia sociale e uguaglianza.

"Attraverso un percorso che attraversa il Novecento, dalla Resistenza ai processi di integrazione europea fino alle sfide del presente - spiegano dall'Ateneo -, la mostra restituisce visibilità al ruolo svolto dalle donne nei movimenti pacifisti, nel mondo del lavoro e nelle istituzioni, evidenziandone il contributo alla crescita democratica dell'Europa". L'esposizione comprende 16 pannelli illustrati con testi di Pina Caporaso e Giulia Mirandola, illustrazioni di Michela Nanut e progetto grafico di MarameoLab, ispirati all'omonimo volume pubblicato da Settenove Edizioni nel 2022.

La mostra è visitabile, fino al 30 giugno, presso la Biblioteca di Scienze Economiche dell'Università di Cagliari dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 19.45, e il sabato dalle 8.15 alle 17.45. L'ingresso è libero e gratuito.



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