(Adnkronos) - Divertente siparietto durante il secondo tempo della partita di Nations League tra Italia e Turchia oggi, lunedì 27 settembre. Intorno all'ora di gioco, il ct Roberto Mancini decide una delle sostituzioni della ripresa. Fuori Esposito, dentro Doumbia. Sì, ma quale Esposito? All'inizio, il quarto uomo richiama il numero 7, Pio, autore tra l'altro del gol del 4-1. Lo staff tecnico azzurro però si accorge subito dell'errore e corre dall'assistente per chiarire il cambio giusto e il fraintendimento dovuto allo stesso cognome. Viene così richiamato in panchina Sebastiano, il fratello. In una sorta di scambio di persona diventato presto virale sul web.

Ad arricchire una serata in cui i fratelli Esposito hanno riscritto un pezzetto di storia azzurra, 26 anni dopo i fratelli Inzaghi, Simone e Filippo. Gli ultimi, prima di loro, a scendere in campo contemporaneamente con la maglia della Nazionale.

Al termine della partita, Pio Esposito ha raccontato l'emozione di condividere il campo con suo fratello ai microfoni di Rai Sport: "Mi ricordo la mia prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero che se la sia goduta. Speriamo di condividere il campo altre volte. Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Oggi ci siamo divertiti, penso si sia visto". Poi, una dedica speciale per il gol segnato: "Ci tengo molto a dedicarlo a mia nonna, perché sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol proprio per dedicarglielo".