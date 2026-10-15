(Adnkronos) - "Piera Meloni è parente di un autore del Grande Fratello Vip". È questa l'indiscrezione che circola sui social nelle ultime ore, in particolare tra gli spettatori del reality show che cercano di conoscere la verità.

A diffondere la notizia è stata Valeria Marini, concorrente del Gf Vip, che in un momento di conversazione con Alex Belli ha detto sottovoce: "Ma lo sai che mi sembra che Piera Meloni sia parente di uno degli autori del Grande Fratello Vip? Ennio", si sente dire dal video diventato virale sui social e che ha scatenato la polemica. Gli utenti hanno insinuato che la concorrente sia entrata nella Casa solo grazie alla parentela. I più informati hanno ritrovato, tra i titoli di coda del programma, la voce 'Ennio Meloni' tra gli autori del programma, alimentando così l'ipotesi di un legame di parentela.

A intervenire sulla polemica è stata Selvaggia Lucarelli, che su X ha fatto chiarezza: "Piera Meloni non ha neanche una lontana parentela con autori del gf. Prima di rilanciare queste maldicenze, basterebbe chiedere".