(Adnkronos) - L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ricorda il giornalista e l'inviato Toni Capuozzo, scomparso oggi all'età di 77 anni. "Oggi per tutta Mediaset, per me in particolare, è un giorno di grande tristezza" dice in un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5. "Se n'è andato il nostro Toni, una persona a cui volevamo tutti bene, un professionista unico che rappresenta un pezzo della nostra storia e un pezzo del giornalismo italiano. Io sono veramente toccato perché Toni ha dato tanto alla nostra azienda e tanto a me".

A testimonianza del profondo cordoglio di tutta l'azienda, da questa sera sulla torre Mediaset campeggia la scritta luminosa 'Ciao Toni'. Toni Capuozzo, aggiunge l'ad Mediaset, "era una persona molto intelligente e soprattutto era una persona che mi ha sempre stupito per la sua incredibile libertà di pensiero, per come sapesse ascoltare tutti, anche chi aveva opinioni molto differenti dalle sue. Quindi davvero un uomo anche di grande umanità. A cui va tutto il mio bene e anche una profonda gratitudine”.

Rispondendo alla domanda su un ricordo personale legato al giornalista, Pier Silvio Berlusconi dice: "Di ricordi legati a Toni ne ho tanti, tutti belli, tutti pieni di gioia, di spirito. Adesso l'ultimo che mi viene in mente è legato al 12 giugno scorso, il giorno in cui con tutta la nostra Azienda abbiamo commemorato la scomparsa del mio carissimo papà. E lui come al solito è stato dolcissimo con me e alla fine ci siamo trovati a condividere quanto anche il passaggio che aveva attraversato mio padre e che oggi attraversa lui fosse da guardare non con tristezza, ma con la consapevolezza di come si è vissuto e di lasciare intorno a sé, per chi l'ha fatto, del bene e un bel ricordo. Abbiamo scherzato sui suoi viaggi e ci siamo trovati a dire che ci saremmo presto incontrati per gustare un buon vino insieme. E questo ricordo lo porterò sempre nel mio cuore”.