Picchia la compagna perché “è tornata tardi dal lavoro”: arrestato dai carabinieri

Sanluri

Colpito anche uno dei figli minori che cercava di difendere la mamma

Stava picchiando violentemente la compagna, accusandola di essere “tornata tardi dal lavoro”. Un operaio di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri sono intervenuti nell’abitazione su richiesta della donna, aggredita di fronte ai figli minori. Uno di loro, che si era messo in mezzo per difendere la madre, è stato colpito al collo.

I militari hanno dovuto contenere fisicamente l’uomo, prima di arrestarlo.

La donna è stata trasportata all’ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata.

La vicenda, purtroppo, ha dei precedenti: non era infatti la prima volta che l’arrestato usava violenza contro i familiari. Ora è in una cella del carcere di Uta.

Lunedì, 18 dicembre 2023