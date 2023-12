Picchia la compagna davanti al Pronto soccorso: arrestato dalla polizia

Oristano

La maltrattava da tempo

Ha colpito al volto la compagna nell’auto parcheggiata davanti al Pronto soccorso del San Martino: da questa notte un uomo di 35 anni è in arresto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il personale di vigilanza dell’ospedale ha sentito le urla della donna e ha chiamato la polizia.

La ricostruzione dell’episodio e dei precedenti comportamenti è ancora incerta. La vittima, che ha 45 anni, sanguinava dal viso quando è stata soccorsa. La diagnosi parla di trauma facciale, guarirà in una ventina di giorni.

Al personale medico la donna ha raccontato che il compagno la maltrattava da tempo. Quando è stata sentita dagli agenti di una Volante e della Squadra mobile non ha confermato il racconto iniziale. Ma le sue condizioni e gli indizi raccolti erano sufficienti per far scattare l’arresto dell’uomo, in flagranza di reato.

L’arrestato – che nella violenta aggressione si è fratturato una mano – ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Quest’anno la Squadra mobile di Oristano ha eseguito 32 misure cautelari e precautelari per i reati di violenza di genere: un numero in aumento rispetto agli scorsi anni. Ventuno misure cautelari sono state emesse per il reato di maltrattamenti in famiglia, dieci per atti persecutori e una per violenza sessuale.

Sabato, 16 dicembre 2023

Fonte: Link Oristano