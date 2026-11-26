(Adnkronos) - "Appena la Corte dei conti libera il fascicolo" sul Piano casa "noi siamo pronti, anche la settimana prossima, con l'avviso rivolto a tutte le regioni tenendolo aperto 45 giorni" per avere "entro gennaio le domande raccolte. L'obiettivo è avviare cantieri e assegnare le prime abitazioni, con i Comuni che sono pronti, già nella primavera del 2027". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini parlando dal palco dell'Assemblea dell'Anci di Verona.

Il Piano casa, precisa il leader della Lega, "lo abbiamo costruito insieme agli enti locali, si può fare sempre di più e meglio. Però non ricordo negli ultimi decenni un intervento coperto da norma e finanziato che ha l'obiettivo di rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici, che oggi non sono disponibili per le assegnazioni in graduatoria".