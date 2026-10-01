(Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato oggi nuovi cambiamenti ai vertici della propria organizzazione commerciale. A partire dal 1° ottobre 2026, Luigi Mirri avrà la responsabilità di guidare le attività commerciali del Gruppo nel Paese. Entrato in Philip Morris Italia nel 2025 come Director National Sales, Mirri ha maturato una consolidata esperienza internazionale in ruoli di General Management, Commerciale e Marketing tra Europa e Asia. In precedenza, ha lavorato in Hershey e Ferrero, fino a ricoprire incarichi di Managing Director per India, Cina e Asia Pacific. Nel nuovo ruolo contribuirà a rafforzare le capacità commerciali dell’azienda e ad accelerare il percorso di innovazione e trasformazione del business.

Mirri succede a Fulvio Gilardi che, dopo anni alla guida delle funzioni commerciali dell’affiliata italiana, porta la propria esperienza a Losanna, nel quartier generale di Philip Morris International. Entrato in Philip Morris nel 1997, Gilardi ha rappresentato una figura di riferimento per lo sviluppo e l’evoluzione delle attività commerciali dell’azienda in Italia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità e rilevanza strategica, maturando una profonda conoscenza dell’organizzazione e del mercato attraverso esperienze nelle vendite, nella gestione della supply chain, nelle relazioni istituzionali e nelle strategie per il contrasto al commercio illecito.

Nella stessa data, Alessandro Nobili assume la guida dell’esecuzione delle strategie di categoria di Philip Morris Italia. Nel corso della sua carriera professionale in Italia e all’estero, per Philip Morris International, Nobili ha maturato una conoscenza ampia e trasversale del settore, contribuendo al percorso di trasformazione dell’azienda. Negli anni il suo contributo è stato parte integrante dell’evoluzione del business e dei risultati raggiunti dall’affiliata italiana. Forte di questa visione e dell'esperienza maturata, Nobili guiderà le vendite nazionali, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso alle performance commerciali e tradurre le priorità strategiche in un’esecuzione efficace sul mercato.

Completa il nuovo assetto Edgar Nunes, che dal 1° settembre ha assunto la responsabilità della categoria dei prodotti convenzionali. In precedenza Director Commercial Operations in Spagna, Nunes ha maturato un’ampia esperienza internazionale in Philip Morris International, sviluppando competenze nella gestione delle attività commerciali e nella guida di questa categoria nel mercato spagnolo. Nel nuovo incarico metterà questa esperienza al servizio dell’affiliata italiana.

Philip Morris International (Pmi), azienda leader a livello internazionale nel settore dei beni di consumo, si sta impegnando attivamente per realizzare un futuro senza sigarette con l’obiettivo di estendere il suo portafoglio a prodotti al di fuori del settore del tabacco e della nicotina. L'attuale portafoglio prodotti dell'azienda è costituito principalmente da sigarette e prodotti senza combustione, tra cui prodotti a tabacco riscaldato, bustine di nicotina e sigarette elettroniche. Tali prodotti non sono privi di rischi e contengono nicotina, una sostanza che dà dipendenza.

Ad oggi, i prodotti senza combustione sono in vendita in 109 mercati, con una stima di oltre 43 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Nel secondo trimestre del 2026, il settore dei prodotti senza combustione ha rappresentato il 43% dei ricavi netti totali di Pmi. Dal 2008, PMI ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, comprovare scientificamente e commercializzare prodotti innovativi senza combustione per adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, con l'obiettivo di porre del tutto fine alla vendita di sigarette.

Ciò include la costruzione di capacità di valutazione scientifica di livello mondiale, in particolare nelle aree della tossicologia dei sistemi preclinici, della ricerca clinica e comportamentale, nonché degli studi post-vendita. A seguito di una rigorosa revisione scientifica, la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato la commercializzazione dello snus General e delle bustine di nicotina Zyn di Swedish Match e dei dispositivi e consumabili Iqos di Pmi - le prime autorizzazioni di questo tipo nelle rispettive categorie.

Gli stessi prodotti hanno ottenuto anche le prime autorizzazioni di sempre come prodotti a rischio modificato da parte della Fda. Con una solida base e una esperienza significativa nel campo delle life-sciences, Pmi ha l’ambizione di espandersi in questo campo, fornendo prodotti e soluzioni innovative. I riferimenti a “Pmi”, “noi”, ‘nostro’ e “ci” indicano Philip Morris International Inc. e le sue controllate.