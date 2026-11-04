(Adnkronos) - "Anche in oncologia l'innovazione è viva e sta cambiando la quantità e la qualità della vita. Per noi pazienti, però, è fondamentale che i nuovi trattamenti arrivino in tempi rapidi e certi e che l'accesso alle cure non dipenda dal codice di avviamento postale. Non possiamo accettare che la qualità e la quantità delle cure siano condizionate dal territorio in cui si vive". Lo ha detto Davide Petruzzelli, presidente di La Lampada di Aladino Ets e vicepresidente Favo, all'incontro 'Generare innovazione. Creare salute', a Roma, durante il quale sono stati annunciati i progetti vincitori della quinta edizione dei Bandi Gilead.

Petruzzelli ha indicato tra le priorità anche il passaggio da una logica di prestazione sanitaria a una vera presa in carico della persona. "In oncologia si parla sempre più di cronicità e questo richiede un approccio diverso: non dobbiamo limitarci alla cura dell’organo, della cellula o delle mutazioni. Dietro ogni trattamento ci sono persone, giovani e anziani, che lavorano o non lavorano e che hanno bisogni che vanno oltre la dimensione strettamente sanitaria. È questa la prospettiva in cui misurare il valore reale dell'innovazione".

Sul fronte delle politiche sanitarie, il rappresentante delle associazioni pazienti ha richiamato la necessità di rendere operative le misure già previste. "Non servono nuovi documenti: bisogna dare attuazione a ciò che abbiamo già scritto. Il Piano oncologico nazionale 2023-2027 è in gran parte ancora inattuato, così come ci sono documenti e accordi sull’oncologia territoriale, sul ruolo delle associazioni dei pazienti e sulla Rete nazionale dei tumori rari. Chiediamo semplicemente che tutto questo venga tradotto nella vita reale delle persone malate".