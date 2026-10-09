(Adnkronos) - "Non avrei mai pensato che potesse accadere, ma è accaduto". Con queste parole Peter Gomez, ospite a 'Ciao maschio' confessa l’amore per una donna molto più giovane di lui. Nel corso dell’intervista, in onda domani, sabato 10 ottobre, alle 17.10 su Rai 1, Nunzia De Girolamo gli chiede se sia innamorato. "Sì", risponde Gomez. "È una ragazza con cui stiamo insieme ormai da tre anni. È più giovane di me. Di molti anni. Non importa quanti, ma sono molti. Non avrei mai pensato che potesse accadere, ma è accaduto".

A unirli, racconta il giornalista, sono soprattutto l’ironia e gli interessi condivisi: "Mi fa ridere e poi abbiamo tanti interessi comuni. Lei aveva fatto politica, si occupa di sociale, si occupa di volontariato, ha una grande carriera, è una persona speciale". Gomez rivela anche come è arrivato il primo bacio: "Eravamo su un divano e io le ho chiesto: 'Adesso cosa facciamo? Ci baciamo?'".

Nel corso dell'intervista c'è spazio anche al rapporto con Marco Travaglio. Nunzia De Girolamo gli domanda se abbia mai pensato che non avrebbero più lavorato insieme. "Abbiamo avuto un sacco di alti e bassi, ovviamente. Però ci conosciamo da tantissimo tempo e credo che ci stimiamo entrambi. Non ci apprezziamo su tutte le cose che facciamo, immagino". E sui litigi aggiunge: "Abbiamo anche litigato, come capita. Ma anche al termine del litigio, dopo un po’, si è sempre fatto pace".

Tra le confessioni più personali c’è il senso di inadeguatezza: "Io mi sento sempre inadeguato. Ho un po’ la sindrome dell’impostore. Penso di non essere all’altezza magari della nostra relazione di coppia, o anche nella vita". E riguardo agli aspetti più personali della sua vita, Gomez parla della paternità. Alla domanda se sia più bravo come padre o come giornalista, Gomez risponde: "Come giornalista, purtroppo". Poi spiega: "Ho una figlia che adoro, che cerco di vedere sempre il più spesso possibile. Però vive con sua madre, una persona che stimo in maniera assoluta, con la quale la relazione è finita tantissimi anni fa".

Infine, la conduttrice gli domanda che cosa direbbe Dio di lui, se esistesse. Gomez risponde: "Sei un peccatore, ma non sei una persona cattiva".