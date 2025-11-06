Scatta l'emergenza in una scuola a Pescara. Al liceo artistico "Mibe", in viale Kennedy, una sostanza urticante, individuata dalla polizia come spray al peperoncino, si è diffusa in tarda mattinata all’interno della scuola, provocando malori tra studenti, docenti e personale. L’edificio è stato immediatamente evacuato. Sul posto sono intervenuti il 118 – con tre ambulanze, tra cui una medicalizzata – i vigili del fuoco, anche con il nucleo Nbcr, e la polizia, che sta effettuando indagini.

Tosse, bruciore agli occhi e lacrimazione intensa sono stati i sintomi più comuni. Alcuni studenti sono stati accompagnati in Pronto soccorso dai genitori, mentre altri sono stati medicati direttamente sul posto.

Il sindaco, Carlo Masci, dice all'Adnkronos: "È il secondo caso nel giro di poche settimane: crediamo sia la stessa causa del precedente caso avvenuto al liceo “Marconi”. Da quanto accertato dalla Questura si tratta della sostanza utilizzata negli spray al peperoncino, infilata nelle feritoie dell'aria condizionata. Siamo in contatto con la Questura per approfondire il caso. Ci sono di sicuro collegamenti diretti tra i due episodi".

Il primo episodio, infatti, si era verificato al liceo "Marconi" di Pescara, evacuato il 16 ottobre scorso dopo che una sostanza irritante si era diffusa nell'aria, provocando malori. L'istituto restò chiuso per qualche giorno anche per permettere accertamenti.