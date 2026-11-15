(Adnkronos) - La ricerca clinica indipendente "rappresenta una risorsa fondamentale per far progredire le conoscenze scientifiche, migliorare le cure e offrire nuove opportunità ai pazienti. Eppure, in Italia, questo settore sta attraversando una fase di difficoltà e ha bisogno di interventi concreti per tornare a essere pienamente competitivo". A sottolinearlo è Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom, intervenuto al XXVIII congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica che si conclude oggi a Roma.

"La ricerca indipendente è in grado di produrre avanzamenti della conoscenza e di migliorare il modo in cui trattiamo i nostri pazienti. Può rappresentare anche un potente strumento per le istituzioni, aiutandole a governare il progresso scientifico e a garantirne la sostenibilità. Purtroppo, però, in Italia è in crisi. Per questo dobbiamo compiere tutti grandi sforzi per renderla più efficiente", afferma Perrone. Tra le priorità indicate dal presidente della Fondazione Aiom c'è la necessità di "semplificare le procedure e rimuovere gli ostacoli burocratici che rallentano la realizzazione degli studi clinici. Un esempio concreto riguarda la possibilità di utilizzare, anche nell'ambito della ricerca, farmaci già rimborsati dal Servizio sanitario nazionale per la normale pratica clinica", quando si vogliono affrontare importanti quesiti scientifici. "Alle istituzioni chiediamo semplificazioni. Penso, ad esempio, alla possibilità di utilizzare i farmaci già rimborsati per la pratica clinica anche all'interno di studi clinici che affrontano domande scientifiche importanti. Provvedimenti di questo tipo ci permetterebbero di lavorare tutti insieme in modo più efficace ed efficiente. A guadagnarci sarebbe l'intero Sistema Italia", sottolinea Perrone.

Durante il congresso sono stati presentati diversi esempi di ricerca indipendente portata avanti dagli oncologi italiani, spesso grazie a grande determinazione e capacità di superare le difficoltà. Tra questi, Perrone cita lo studio Fata, "considerato un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e mondo accademico. Finanziato attraverso il primo bando dell'Aifa, Fata rappresenta il più grande studio randomizzato completamente indipendente condotto nel campo dei tumori della mammella. I risultati hanno evidenziato un elemento inatteso: i tre inibitori dell'aromatasi utilizzati nel trattamento non sembrano essere del tutto equivalenti tra loro". "È un risultato sorprendente, che ci lancia un messaggio importante: non dobbiamo dare nulla per scontato. Le ipotesi scientifiche devono essere verificate, soprattutto quando riguardano decisioni che incidono direttamente sulla pratica clinica. Ed è proprio questo uno dei compiti fondamentali della ricerca indipendente", conclude.