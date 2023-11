Perquisizioni dall’alba in tre quartieri alla ricerca di droga e armi / VIDEO

Cagliari

Operazione della polizia

A Cagliari questa mattina è in corso una vasta operazione di polizia, con un centinaio di agenti impegnati dalle prime ore di oggi in perquisizioni e controlli amministrativi su esercizi pubblici nei quartieri di San Michele, Is Mirrionis e Sant’Elia.

L’attività di prevenzione è finalizzata al contrasto delle attività di spaccio di droga, alla ricerca di armi e al controllo delle occupazioni abusive.

L’operazione è coordinata dalla Squadra Mobile, con la partecipazione di altre articolazioni della Questura, del Reparto prevenzione crimine di Abbasanta, del Nucleo Cinofili della Questura di Oristano, del Gabinetto regionale Polizia scientifica e con la collaborazione del Nucleo cinofili antidroga della Guardia di finanza.

Martedì, 28 novembre 2023