Cronaca Ennesimo incidente in Sardegna che coinvolge un mezzo a due ruote

I soccorsi sul luogo dell'incidente sulla Statale 128 bis

Pattada

Ancora un motociclista coinvolto in un incidente stradale in Sardegna: l’ultimo ieri pomeriggio lungo la Statale 128 bis, al chilometro 56,200, in direzione di Pattada.

Per cause da accertare, l’uomo ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere sul guardrail. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, per accertamenti.

Sul posto sono interventi i vigli del fuoco di Ozieri, il personale del 118 di Ozieri e i carabinieri di Ozieri e Buddusò.

In poco più di una settimana sulle strade sarde c’è stata una decina di incidenti con motoveicoli, quattro sono stati mortali.

Lunedì, 3 giugno 2024