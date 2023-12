Per strada con un martello e un’accetta: non dà spiegazioni ai carabinieri

Cagliari

Denunciato un meccanico

Qualcuno l’ha visto in giro per strada a Cagliari con un martello in una mano e un’accetta nell’altra, e ha chiamato i carabinieri.

Una pattuglia della Sezione radiomobile ha trovato l’uomo nel quartiere Su Planu, l’ha fermato e identificato: 57 anni, cagliaritano, meccanico, con precedenti denunce a carico.

I due attrezzi sono stati sequestrati, anche perché l’uomo non ha voluto spiegare in che modo avesse intenzione di usarli.

In ogni caso non ha evitato un’altra denuncia (in stato di libertà) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Sabato, 9 dicembre 2023