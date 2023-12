Pensioni e stipendi bassi, pochi furti nelle case ma alto rischio alluvioni: una foto dell’Oristanese

Oristano

Lo stato di salute delle province sarde secondo l’Istat, nel rapporto Best 2023



Sono Oristano e Sud Sardegna le province più svantaggiate ndella regione, specialmente sotto il profilo del benessere economico: nell’ultimo anno si trovano nelle classi di coda a livello nazionale per circa la metà degli indicatori considerati dall’Istat per il rapporto Best, che comprende un ampio set delle misure del Benessere equo e sostenibile (Bes) e le integra con ulteriori indicatori di benessere, in grado di cogliere le specificità locali. Nell’edizione 2023 gli indicatori sono in totale 70, distribuiti in 11 dei 12 domini del Bes.

Il Sud Sardegna è la provincia in assoluto più penalizzata, perché ha anche una quota di indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta inferiore alla media regionale (-5,1 punti percentuali). Nel dominio Benessere economico il 63,1% delle misure colloca le province sarde nelle due classi di coda. Si tratta in particolare degli indicatori relativi all’importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici (18.289 euro nell’isola; 16.638 euro nella provincia del Sud Sardegna e 17.004 euro in quella di Oristano) e le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti (15.180 euro nell’isola; 12.479 euro nella provincia di Nuoro e 14.733 euro a Oristano). Nel dominio Paesaggio e patrimonio culturale tutte le misure delle province sarde si concentrano nelle due classi di coda della distribuzione nazionale.

La provincia di Oristano mostra, nella regione, la più alta quota di popolazione esposta al rischio di alluvioni (14,8%) e, soprattutto, una elevatissima dispersione d’acqua dalle reti idriche comunali, pari al 60,3 %, con un divario di 14,5 punti percentuali dalla provincia del Sud Sardegna, che raggiunge il risultato migliore (45,8 punti percentuali).

I maggiori squilibri si osservano nei profili delle province di Nuoro e Oristano, con un’alta percentuale di indicatori nelle due classi estreme. Nei domini Qualità dei servizi, Sicurezza, Istruzione e formazione buona parte degli indicatori evidenzia ampi divari tra la provincia con i risultati migliori e quella con i risultati peggiori. Invece la distanza tra le province sarde è minima per gli indicatori dei domini Benessere economico e Politica e istituzioni.

In generale, le province sarde hanno livelli di benessere relativo leggermente migliori rispetto alla media del Mezzogiorno, ma peggiori rispetto alla media nazionale. Classificando le province italiane in cinque classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) sul complesso degli indicatori disponibili per l’ultimo anno di riferimento (2020-2022), solo il 15,9% delle misure colloca le province sarde nella classe di benessere più elevata; nel complesso il 31,5% delle misure le assegna alle classi medio-alta e alta (la media delle province del Mezzogiorno è rispettivamente 11,6 e 26,4%). I segnali di svantaggio sono forti: quasi il 40% delle misure si concentra nella coda della distribuzione, ovvero nelle due classi di benessere relativo più basse tra le cinque considerate (la media delle province del Mezzogiorno è 47,1%).

Nell’ultimo anno i livelli di benessere relativo più elevati si osservano nella città metropolitana di Cagliari (con quasi il 38% degli indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta). Confrontando i domini e considerando le due classi più elevate, i risultati migliori si registrano per Politica e istituzioni, che raggiunge il 68%, seguito da Sicurezza, al 56%.

Nel primo il profilo delle province si delinea positivamente grazie a livelli alti e medio-alti della quota di amministratori donne (35% nell’isola; 41,6 per cento nella città metropolitana di Cagliari e 35,4% a Oristano) e per la capacità di riscossione degli enti locali a livello comunale (80,8% nell’isola; 87,9% nella provincia di Oristano); nel secondo i territori sardi si distinguono per livelli più bassi delle denunce di furto in abitazione (85,9 ogni 100.000 abitanti nell’isola; 48 ogni 100.000 abitanti nella provincia di Oristano, contro le 210,9 denunce a livello nazionale) e di borseggio (26,8 ogni 100.000 abitanti nell’isola; 10,5 ogni 100.000 abitanti nella provincia di Oristano).

La Sardegna, inoltre, si colloca tra le regioni europee con i risultati migliori per quattro dei nove indicatori Best disponibili: speranza di vita alla nascita e mortalità infantile nel dominio Salute (34° e 37° posto su 234 regioni, anno 2021); partecipazione alla formazione continua delle persone di 25-64 anni nel dominio Istruzione e formazione (89° posto su 233 regioni per cui il dato è disponibile, anno 2022); rifiuti urbani prodotti nel dominio Ambiente (65° posto su 139 regioni per cui il dato è disponibile, anno 2019).

I restanti cinque indicatori, relativi ai domini Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Politica e istituzioni, Innovazione, ricerca e creatività sono su livelli più bassi della media Ue.

Il 50% della popolazione in Sardegna vive in piccole città e sobborghi e il 32,9% in aree rurali. Nelle aree interne, distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, risiede il 36,5% dei sardi (22,7%o la media italiana). Al 1° gennaio 2023 la popolazione regionale supera gli 1,5 milioni di abitanti e rappresenta il 2,7% della popolazione italiana. La dinamica demografica è più negativa rispetto alla media italiana (-2,3% dal 1° gennaio 2020, -1,3 la variazione a livello nazionale).

L’economia regionale si connota per una forte incidenza del settore dei servizi, a cui si affianca l’agricoltura: gli occupati nel settore terziario sono il 79,3% (73,3% la media nazionale), quelli impiegati nella produzione agricola sono il 6,2% (3,6% in Italia). Il valore aggiunto complessivo generato dal sistema produttivo regionale nel 2020 è di 29.481 milioni di euro correnti (18.417 euro per abitante), il 2% del valore aggiunto nazionale.

Mercoledì, 13 dicembre 2023