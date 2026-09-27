Pedras et Sonus, nove giorni tra concerti, incontri, libri e laboratori - Notizie

Nove giorni per portare la musica fuori dai suoi spazi consueti e farla incontrare con libri, archeologia, paesaggio, artigianato, tradizioni orali e comunità. Dopo gli appuntamenti estivi, Pedras et Sonus prosegue il suo viaggio con l'edizione autunnale 2026: dal 1 all'11 ottobre il festival ideato e diretto da Zoe Pia attraverserà Cagliari, Mogoro, Sini, Pau, Villanovaforru, Gonnosnò e Nughedu San Nicolò, costruendo una geografia culturale che metterà in relazione luoghi archeologici, boschi, biblioteche, scuole, piazze e spazi della vita quotidiana.Il percorso partirà giovedì 1 dal quartiere Marina di Cagliari e si concluderà l'11 ottobre a Villanovaforru con la prima assoluta di Tracas, progetto che riunirà Pasquale Mirra, Zoe Pia e Mebitek. Saranno tre le anime dell'edizione autunnale.Il Pedras et Sonus Jazz Festival costituirà il cuore musicale della manifestazione, aprendosi al jazz contemporaneo, all'improvvisazione, all'elettronica, alle tradizioni sarde e alle esperienze provenienti dal Mediterraneo e dalla Catalogna.Il festival letterario "Le parole incontrano la musica" porterà libri, autori e narrazioni dentro lo stesso percorso, facendo spesso proseguire la parola nella dimensione sonora. Sardinian Experience allargherà ulteriormente lo sguardo attraverso visite guidate, archeologia, artigianato, laboratori, lingua sarda, danza, attività dedicate ai bambini e percorsi nella natura. A queste tre direttrici si affiancherà Jatzilleri, la formula che porterà il festival nei locali e nei luoghi della socialità.Sardinian Experience assumerà nel 2026 una fisionomia ancora più definita: le attività apparse negli anni in modo episodico all'interno del festival confluiranno in una piattaforma integrata di turismo esperienziale, antropologico e culturale.Mogoro, Pau e Villanovaforru diventeranno cantieri di co-creazione aperti al pubblico, nei quali custodi dell'identità sarda, maestri artigiani, realtà del territorio e gruppi folk dialogheranno con professionisti internazionali ed eccellenze italiane attive all'estero. Laboratori e percorsi metteranno in relazione...

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