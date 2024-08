Pedofilia, si allarga l'inchiesta su padre Andrea Melis

Padre Andrea Melis, un sacerdote originario della provincia di Cagliari, è stato arrestato nei giorni scorsi a Genova con l’accusa di pedofilia. Le accuse sono partite dai genitori di un chierichetto che, a partire dai 13 anni, ha subito per tre anni le attenzioni ossessive del sacerdote, culminate in una presunta relazione sessuale. Melis avrebbe anche proposto di portare il ragazzo in vacanza in Sardegna e lo riempiva di regali costosi. L’inchiesta rivela che Melis potrebbe aver molestato almeno sette ragazzini tra chiesa e scuola elementare. In tre casi, i fatti sono formalmente contestati, mentre per gli altri sono in corso accertamenti. I ragazzi coinvolti ricevevano sigarette elettroniche, birre, bibite energetiche, abbigliamento di marca e denaro in cambio di carezze, massaggi, baci rubati e la promessa di non rivelare nulla ai genitori. Alcuni genitori sospettavano già qualcosa a causa dei regali di lusso non spiegati dai figli, e la voce sulle tendenze del parroco aveva iniziato a circolare. Uno dei ragazzi aveva avvertito Melis dicendogli che sapevano della sua

