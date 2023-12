Paura nella notte: incendio in camera da letto, salvati disabile e la figlia

Sassari

L’anziano è stato trasportato al pronto soccorso

Fiamme dalla camera da letto e va a fuoco la loro abitazione: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un novantenne disabile e sua figlia.

E’ accaduto questa notte alle 3,30 in via Magellano a Sassari, dove un appartamento è andato a fuoco. L’incendio, originatosi in una camera da letto, ha sviluppato una densa nube di fumo.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo i due occupanti dell’abitazione, un novantenne con disabilità e la figlia. Sul posto un’ambulanza del servizio 118, che ha traportato l’anziano al pronto soccorso per i controlli del caso.

L’abitazione ha riportato seri danni.

Venerdì, 29 dicembre 2023