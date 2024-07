Paulilatino, festa per Santa Maria Maddalena: gli appuntamenti

Paulilatino si prepara ad accogliere i festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena. Dal 20 al 22 luglio, i residenti e i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una serie di eventi che mescolano devozione religiosa e divertimento. Il programma dei festeggiamenti è stato accuratamente pianificato per includere momenti di preghiera insieme ad altri di intrattenimento. Le celebrazioni religiose sono iniziate oggi con le Lodi mattutine alle ore 8 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, mentre la Novena si terrà ogni giorno alle 18:30 fino al 20 luglio. Venerdì 19 luglio alle ore 21, si terrà una speciale celebrazione dal titolo “Parrocchia in Piazza per Santa Maria Maddalena”. Domenica 21 luglio, i fedeli potranno partecipare ai Vespri alle 18:30 seguiti dalla Santa Messa. La festa religiosa culminerà lunedì 22 luglio con una solenne processione alle 10 del mattino, accompagnata dai cavalieri di Paulilatino e dai gruppi folk locali, seguita da una Messa solenne. In particolare, il programma civile offre una varietà di eventi che promettono di divertire e

