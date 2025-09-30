Parigi, l'ultimo saluto a Claudia Cardinale sulle note di 'C'era una volta il West'

(Adnkronos) - Un lungo e commosso applauso ha accompagnato oggi, martedì 30 settembre 2025, l’ultimo saluto di Parigi a Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano e internazionale, scomparsa il 23 settembre all’età di 87 anni nella sua casa di Nemours, a sud della capitale francese.

La cerimonia funebre si è svolta alle ore 14:30 nella chiesa di Saint-Roch, in rue Saint-Honoré, nel primo arrondissement, luogo simbolico dove la Francia rende omaggio ai protagonisti della cultura e dello spettacolo. Il feretro, in legno chiaro, è stato accolto dagli applausi della folla al suono della colonna sonora di 'C’era una volta il West', composta da Ennio Morricone, in omaggio a uno dei ruoli più celebri dell’attrice, accanto a Charles Bronson e Henry Fonda nel film di Sergio Leone.

Ai piedi dell’altare è stata collocata una fotografia in bianco e nero di Claudia Cardinale mentre danza, scattata a Roma nel 1959 e scelta come immagine ufficiale della 70ª edizione del Festival di Cannes.

Alla cerimonia hanno partecipato i figli Claudia Squitieri e Patrick, insieme ai familiari più stretti. Presenti anche numerose personalità del mondo del cinema e della cultura: la ministra della Cultura Rachida Dati, la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay, la presidente della regione Île-de-France Valérie Pécresse, l’ex ministro della Cultura e presidente dell’Institut du Monde Arabe Jack Lang, il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux, l’ex première dame Carla Bruni, il regista Costa-Gavras, gli attori Charles Berling, Catherine Jacob, Paul Belmondo, Yvan Attal, Georges Beller (che recitò con Cardinale in Les pétroleuses accanto a Brigitte Bardot), il produttore Alain Terzian, l’attore e regista Nicolas Bedos, e l'attore Patrick Préjean con sua moglie Viviane.

“Come sempre, mia madre ha preso la sua partenza come un treno in corsa”, ha detto la figlia Claudia, ringraziando anche la Tunisia — paese natale dell’attrice — per aver organizzato una messa in suo onore a La Goulette, a Tunisi, dove Claudia Cardinale nacque il 15 aprile 1938.

Domani, mercoledì 1 ottobre, si terrà un ultimo saluto religioso a Nemours, nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste, alle ore 15:00. La cremazione avverrà giovedì in forma privata. La famiglia ha invitato chi desidera renderle omaggio a sostenere la Fondazione Claudia Cardinale, creata con la figlia a Nemours per accogliere e promuovere giovani artisti.

Claudia Cardinale ha segnato la storia del cinema con ruoli indimenticabili in capolavori di Visconti, Fellini, Leone e Herzog. Tra i suoi personaggi più iconici, Angelica ne 'Il Gattopardo', accanto ad Alain Delon. Proprio Anouchka Delon, figlia dell’attore francese, ha voluto ricordarla con un messaggio commosso: “Eterna Claudia. Per sempre Angelica…”