(Adnkronos) - Paura per Leandro Paredes in Argentina. L'ex centrocampista della Roma aveva appena festeggiato la vittoria della Copa Sudamericana, con gli Xeneizes che hanno battuto per 2-0 i brasiliani dell'Atletico Mineiro, è svenuto durante l'intervista post partita.

Il centrocampista, che in Italia ha giocato anche con la maglia della Juventus, si è mostrato in televisione durante l'intervista visibilmente provato in volto e con il fiato corto, iniziando a rispondere con lucidità e analizzando la partita.

A un certo punto però gli occhi di Paredes si sono chiusi e l'argentino è crollato a terra svenuto, probabilmente a causa del caldo. proprio davanti al giornalista, che è subito intervenuto per soccorrerlo.