Oristano

Cabras apre fra una settimana la stagione della sosta blu, seguiranno San Vero Milis e Cuglieri

Cabras sarà la prima a partire, poi per parcheggiare vicino alle principali spiagge si pagherà anche a San Vero Milis e a Cuglieri. Con l’estate ormai alle porte, riecco anche nell’Oristanese i parcheggi blu al mare.

A Cabras – a partire da sabato 8 giugno – si pagherà la sosta sul litorale di San Giovanni di Sinis, Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni. Già da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento online . Dall’8 giugno poi l’acquisto del ticket giornaliero potrà essere effettuato anche con l’applicazione PrestoPark.

Nell’Alto Sinis ci sono le spiagge di Putzu Idu, S’Anea Scoada, Sa Mesa Longa, Sa Marigosa e Su Pallosu, tutte in territorio di San Vero Milis. Il Comune conta di far partire i parcheggi blu entro la prima quindicina di giugno. “È in corso la gara per l’affidamento del servizio”, ha spiegato il sindaco Luigi Tedeschi, “la sosta sarà a pagamento sino a settembre. Abbiamo previsto un migliaio di stalli”.

Nelle scorse settimane la Giunta ha deliberato un aumento delle tariffe , confermando