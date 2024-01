“Papà, mi aiuti con le bollette?” Ma il messaggio arrivava da un truffatore, non dalla figlia

Dolianova

I carabinieri hanno seguito i 750 euro del bonifico e denunciato un giovane



“Papà, questo è il mio nuovo numero. Non riesco a pagare delle bollette, potresti aiutarmi?”. Un pensionato è cascato in una truffa non originale, su Whatsapp, ma il responsabile – un disoccupato lombardo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine – è stato identificato dai carabinieri e denunciato.

I fatti risalgono a un mese fa. Un uomo di 71 anni, di Dolianova, ha ricevuto un messaggio su WhatsApp da un numero sconosciuto. Spacciandosi per la figlia dell’uomo, che vive a Cinisello Balsamo, e raccontando di aver dovuto cambiare il numero di telefono, il truffatore ha convinto il pensionato a fare un accredito da 750 euro su una PostePay. La scusa utilizzata è che la ragazza non avesse i soldi per pagare alcune bollette. Senza esitare, il pensionato ha subito fatto il bonifico.

Solo in seguito ha scoperto d’essere stato truffato, e si è rivolto ai carabinieri di Dolianova, che – con laiuto dei olleghi di Cinisello Balsamo – hanno scoperto l’identità dell’impostore, attraverso la carta sulla quale erano stati versati i 750 euro. In qualche modo il ventitreenne era riuscito ad ottenere il numero di telefono del pensionato dal cellulare della figlia.

Il disoccupato è stato dunque denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

Mercoledì, 3 gennaio 2024