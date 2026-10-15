(Adnkronos) - “Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente”. Lo fanno sapere i dottori Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell'ultimo bollettino che aggiorna sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'operazione di rimozione di un tumore maligno al polmone martedì scorso.

Prevost, inoltre, "ha ripreso l’attività lavorativa" dal Gemelli. Lo fa sapere il portavoce Vaticano, Matteo Bruni, in un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice. Stamani poi, come già ieri, Leone ha anche concelebrato messa. Sino ad oggi non ha ricevuto visite, come si apprende da fonti vaticane.

Intanto, all'esterno del nosocomio capitolino continua il via vai di fedeli. Un momento di preghiera per il Papa è stato anche fatto durante la messa celebrata oggi da don Nunzio Currao, cappellano del Policlinico Gemelli. Nel corso della consueta liturgia, i presenti hanno rivolto al Pontefice un augurio di serenità e fiducia, affidandolo alle cure e alla competenza dei medici dell’ospedale.

Prosegue dunque secondo quanto previsto la ripresa del Pontefice dopo l'operazione di 90 minuti a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi per un adenocarcinoma polmonare. Già è stato comunicato l'annullamento di tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, ma già si pensa al viaggio tanto atteso in Sudamerica, in programma a novembre. Massimo Di Maio, presidente dell'Aiom ((Associazione italiana di oncologia medica) all'AdnKronos, "il ritorno agli spostamenti sarà sicuramente possibile nel medio termine, ma la tempistica dipenderà dalla velocità del recupero dopo l'intervento e dalle valutazioni dei medici. Bisognerà capire come procederà la convalescenza e quanta prudenza vorranno adottare il Santo Padre e l'équipe che lo segue al Gemelli. Un viaggio aereo lungo, con possibili spostamenti in zone a migliaia di metri di altitudine, rappresenta una sfida. Ma la decisione ovviamente non spetta a me".