(Adnkronos) - Papa Leone XIV a Acilia, a Roma Sud, fa visita alla parrocchia di San Carlo da Sezze ed è accolto con grida festanti dai fedeli. Nel corso della visita, piccola parentesi in romanesco per il Pontefice. Incontrando i ragazzi del catechismo, Leone fa la consueta prova microfono prima di parlare a braccio. Il microfono fa le bizze e il Papa scherza: "Si sente?". Ecco il rimbombo. "Manco poco", sorride Leone divertito lasciandosi andare a una battuta in romanesco. "Che bello incontrarsi oggi, proprio oggi la prima domenica di?", chiede il Papa ai ragazzi del catechismo. Che, in coro, rispondono: ‘di Avvento’. “Avvento - replica il Papa - molto bene vuole dire che state studiando.. e sapete che l'Avvento è il tempo di preparazione di?". "Natale!", rispondono pronti i ragazzi.