(Adnkronos) - Papa Leone XIV celebra l'Angelus e oggi, domenica 18 ottobre, si rivolge ai fedeli parlando della malattia che lo ha costretto all'operazione nei giorni scorsi per l’asportazione di un tumore al polmone. “Superata questa fase delicata, come sapete, adesso riprenderò gradualmente le mie attività. Sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora. Grazia a tutti e buona domenica", ha detto al termine dell’Angelus.

Quindi ha ringraziato i fedeli per le preghiere e i medici per le cure: "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno, grazie. Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del policlinico Gemelli”. "Questa esperienza - la riflessione del Papa - mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraverso la malattia sono in una condizione di infermità".

"In Gesù contempliamo un Dio che non teme la storia e viene invece ad abitarla. Il suo Regno non toglie le cariche e le responsabilità umane. Chiede però di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e ingiusti interessi, anteponendo a tutto il Regno di Dio e la sua giustizia", ha continuato il Papa, affacciato dalla finestra del Palazzo apostolico su piazza S. Pietro, proprio da dove domenica scorsa aveva annunciato la malattia, sorprendendo tutti, anche i suoi collaboratori. Commentando il Vangelo del giorno tratto da Matteo con uno dei detti più celebri di Gesù: ‘Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio’, il Pontefice ha esortato i fedeli ad essere “veritieri, senza soggezione e ipocrisia, liberi per il bene. Preghiamo il Signore che ci aiuti ad essere così".

Ieri il chirurgo che ha operato Papa Leone al Gemelli, Stefano Margaritora, ha raccontato ai media vaticani che al Pontefice occorreranno "una decina di giorni per il pieno recupero". E ha detto che "non ci sono motivi clinici" perché il viaggio in America Latina, previsto dal 6 novembre, non venga fatto. La macchina organizzativa continua ad andare avanti e nei giorni scorsi e’ stata pubblicata la lista dei media ammessi al volo papale. Manca ancora un po’ di tempo, si vedrà, soprattutto in base al recupero del Papa. Nei prossimi giorni si conosceranno i risultati degli esami istologici.

Più nell’immediato, il Pontefice avrebbe Assisi in agenda: il 27 ottobre dovrebbe prendere parte, per mezza giornata, all’evento conclusivo di S. Egidio a quarant’anni dallo storico incontro voluto da Wojtyla. Anche questo appuntamento resta in attesa. Il martedì solitamente è il giorno di riposo del Papa, giornata nella quale, solitamente, va a Castel Gandolfo. Mercoledì ci dovrebbe essere l’udienza generale. Resta l’attesa per sapere se il Papa sarà in piazza S. Pietro. La prefettura della Casa Pontificia ha calendarizzato l’udienza.