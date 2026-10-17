(Adnkronos) - Varvara Struk, 13 anni, è tra i fedeli che hanno accolto con gioia la notizia delle dimissioni di Papa Leone XIV dal Policlinico Gemelli, dopo 5 giorni di ricovero per l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. La ragazza ucraina, che ha affrontato a sua volta un tumore lo scorso gennaio, è particolarmente legata al Pontefice. Il 31 dicembre 2025, infatti, lo ha incontrato in piazza San Pietro il giorno prima di sottoporsi all'intervento per l'asportazione della neoplasia all'ospedale Regina Margherita di Roma. "Anche io ho lottato contro un cancro al collo e sono molto legata a Papa Leone XIV. Il giorno prima del mio intervento mi ha abbracciata. Fortunatamente è andato tutto bene: ho superato la malattia e ora sto recuperando", racconta all’Adnkronos Salute mentre mostra la foto di quell'incontro in piazza San Pietro.

Oggi Varvara è felice per il ritorno del Santo Padre in Vaticano e vorrebbe "avere l'occasione di rivederlo per ricambiare quell'abbraccio che", in un momento così delicato della sua vita, "ha rappresentato un gesto importante". La ragazza è accompagnata dall'associazione 'La Memoria Viva di Torino', che dal 26 febbraio 2022, nei giorni successivi all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ha organizzato 85 missioni nel Paese, anche nelle zone colpite dai bombardamenti.

"Sono contentissima che il Santo Padre possa tornare in Vaticano e spero che guarisca presto. Mi piacerebbe incontrarlo ancora. Se non dovessi riuscire a vederlo, il mio messaggio per lui è questo: spero che vinca la sua malattia e che in futuro per lui vada tutto bene". Parole semplici, quelle di Varvara, che raccontano la forza di chi ha affrontato la malattia in prima persona e oggi desidera trasmettere al Papa la stessa vicinanza e lo stesso affetto ricevuti da lui.