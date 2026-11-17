Paleontologia, musica e cinema per nuova rassegna Giovedì al museo a Cabras - Notizie

Il museo di Cabras si conferma un luogo d'incontro aperto a tutti i linguaggi. Ripartano, infatti, i Giovedì al Museo, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Mont'e Prama che porta nella Sala Conferenze del Museo Civico "Giovanni Marongiu" studiosi, artisti e protagonisti della cultura. Tre gli appuntamenti già fissati: 26 novembre, 3 dicembre e 17 dicembre.

Ad aprire la rassegna, giovedì 26 novembre alle 18, sarà Daniel Zoboli, paleontologo e ricercatore dell'Università di Cagliari, con l'incontro "Gli animali estinti della Sardegna": un viaggio nel passato più remoto dell'isola, tra le specie che la abitavano e le scoperte che oggi permettono di ricostruirne la storia. Giovedì 3 dicembre, alle 18.30, concerto del Coro Polifonico Laconese. Guidato dal direttore Lorenzo Zonca, il pubblico entrerà nel meccanismo di un coro maschile: le voci che lo compongono, la storia di questa tradizione e le possibilità espressive di un ensemble di soli uomini. Ogni racconto prenderà subito vita nel canto, in un dialogo continuo tra parola e musica. A chiudere il ciclo giovedì 17 dicembre, alle 18, sarà il regista Paolo Zucca. Con "Storie di corti" accompagnerà il pubblico nel mondo del cinema breve, raccontando come nasce una storia per immagini.

"Siamo molto felici di portare avanti i Giovedì al Museo, un'iniziativa che a ogni edizione riscuote una grande partecipazione" - ha sottolineato il presidente della Fondazione Mont'e Prama, Anthony Muroni - Alla base della rassegna c'è un'idea di museo che va oltre le sale espositive. Non solo un luogo dove conservare e ammirare il patrimonio, ma uno spazio d'incontro aperto a tutti e a linguaggi diversi, dalla scienza alla musica passando per il cinema e la letteratura".

L'ingresso a ciascun incontro è libero, con prenotazione al link https://bit.ly/4C8JyUe

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