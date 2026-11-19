Più trasparenza sulle condizioni dei finanziamenti, controlli più rigorosi sulla capacità di rimborso e maggiori garanzie per prevenire il sovraindebitamento. Il mercato dei pagamenti rateali si prepara a una nuova fase con l'applicazione delle disposizioni della direttiva europea sul credito ai consumatori (CCD2), recepita in Italia e destinata ad ampliare il quadro delle tutele anche a numerose formule di buy now pay later precedentemente escluse. Il 20 novembre rappresenta il termine generale previsto per l'adeguamento degli operatori.

Le aspettative e i timori dei consumatori europei

Un cambiamento che i consumatori europei accolgono con aspettative positive, ma anche con alcune preoccupazioni. Secondo la ricerca paneuropea di Younited, leader europeo nel credito istantaneo, realizzata con Bamboo Research su 3.000 intervistati in Italia, Francia e Spagna, il 40% ritiene necessaria una regolamentazione più stringente per garantire una migliore protezione, mentre quasi il 30% si aspetta che le nuove regole contribuiscano ad aumentare la fiducia nelle soluzioni di pagamento rateale.

Accanto alle aspettative positive emergono però alcune preoccupazioni: il 19% teme che le nuove disposizioni possano rendere più complesse le procedure per ottenere un finanziamento e il 18% è preoccupato dalla possibilità che l'accesso al credito diventi più difficile. Il quadro evidenzia una sfida centrale per il settore: rafforzare la sicurezza e la sostenibilità dei finanziamenti, preservando al tempo stesso quella semplicità e flessibilità che hanno favorito la diffusione dei pagamenti dilazionati.

Cosa cambia

La direttiva (Ue) 2023/2225, recepita in Italia con il decreto legislativo 212/2025, introduce infatti cambiamenti significativi nella disciplina del credito ai consumatori, ampliandone il campo di applicazione anche a numerose soluzioni di pagamento frazionato precedentemente escluse, pur mantenendo specifiche eccezioni. Tra le principali novità figurano obblighi più stringenti di informazione precontrattuale, affinché il consumatore possa conoscere e comprendere le caratteristiche del finanziamento, i costi eventualmente previsti e le conseguenze di un mancato pagamento.

Un altro aspetto centrale riguarda la valutazione del merito creditizio: gli operatori sono chiamati a verificare adeguatamente la capacità del richiedente di sostenere il rimborso, con l'obiettivo di limitare il rischio che la facilità di accesso ai pagamenti dilazionati favorisca l'accumulo di impegni finanziari difficili da gestire. Il decreto italiano, entrato in vigore il 10 gennaio 2026, prevede che finanziatori e intermediari si adeguino alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026.

La diffusione dei pagamenti rateali in Italia

Il rafforzamento delle tutele arriva in un mercato che continua a mostrare prospettive di sviluppo. Secondo la ricerca Younited, il 78% degli italiani intervistati che ha effettuato negli ultimi sei mesi un acquisto di valore compreso tra 200 e 50.000 euro dichiara di aver già utilizzato il pagamento rateale, una percentuale in linea con quanto rilevato in Francia (79%) e Spagna (83%).

E la diffusione potrebbe aumentare ulteriormente: il 12% degli italiani prevede infatti di ricorrere a questa modalità di pagamento con maggiore frequenza nei prossimi mesi. La principale motivazione resta l'esigenza di distribuire le spese nel tempo, indicata dal 36% degli intervistati italiani, ma per una parte significativa dei consumatori la dilazione rappresenta anche uno strumento per affrontare le difficoltà nella gestione del bilancio familiare: il 27% afferma che pagare immediatamente l'intero importo di un acquisto potrebbe rendere più difficile arrivare alla fine del mese.

Il cambiamento riguarda anche il mondo del commercio, dove la disponibilità di soluzioni rateali è diventata un elemento importante nell'esperienza di acquisto e nella relazione con i clienti. Secondo la ricerca Younited, il 65% degli italiani dichiara che la possibilità di pagare in più rate aumenta la propria propensione a tornare ad acquistare presso lo stesso negozio o sito e-commerce. Per i retailer, quindi, la sfida non sarà soltanto continuare a offrire modalità di pagamento flessibili, ma proporre soluzioni capaci di coniugare semplicità, chiarezza delle condizioni e attenzione alle effettive possibilità economiche dei consumatori.

“La diffusione dei pagamenti rateali rende ancora più importante garantire che ogni finanziamento sia adeguato alle reali possibilità di chi lo richiede, con obblighi legati alla verifica del merito creditizio, alla trasparenza e alla tutela del cliente. Quella che comincia il 20 novembre è un’evoluzione positiva per il mercato: la competizione si sposterà dalla velocità del sì alla qualità della decisione. La sfida è combinare la rapidità dell’esperienza con una piena comprensione, da parte del cliente, dell’impegno che sta assumendo. È su questo equilibrio che si costruisce una relazione di fiducia, tanto con il consumatore quanto con il merchant”, commenta Stefano Piscitelli, ceo di Younited Italia.