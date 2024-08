Padre Andrea Melis ha l'hiv, prosegue l'inchiesta per pedofilia

Padre Andrea Melis, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Genova con l’accusa di violenza sessuale su minore, è stato rivelato essere portatore di Hiv. La notizia è emersa dal provvedimento della giudice delle indagini preliminari, Milena Catalano, che ha deciso di applicare gli arresti domiciliari per il prete, considerata la sua pericolosità. Il religioso, ex direttore della scuola e fondazione Padre Assarotti e precedentemente direttore della Fidae Liguria, è accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali senza precauzioni con la vittima minorenne, esponendola così a un rischio elevato. L’Hiv, contratto dal sacerdote alcuni anni fa in Africa, come da lui stesso dichiarato agli investigatori, era sotto trattamento medico, ma le implicazioni per la salute della vittima sono comunque gravi e preoccupanti. Secondo il giudice, l’assenza di precauzioni nei rapporti sessuali ha messo in pericolo la vita della vittima, anche se il minore non è risultato infettato dal virus. Tuttavia, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente: qualora emergessero nuovi casi di infezioni da Hiv legate ai rapporti con Melis, la Procura

