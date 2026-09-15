Paco de Lucia Legacy per la prima volta in Italia, il 18 a Cagliari - Notizie

Dalla Carnegie Hall di New York alla Fiera di Cagliari: "Paco de Lucía Legacy", omaggio ufficiale al più grande esponente del flamenco di tutti i tempi, arriva per la prima volta in Italia. Dopo il debutto mondiale alla Carnegie Hall nel 2024, il progetto approda alla Musica Arena di Cagliari il 18 settembre alle 21, per un appuntamento attesissimo che celebra il genio, la vita e l'eredità artistica di Paco de Lucía.A 12 anni dalla scomparsa del rivoluzionario chitarrista spagnolo, il tributo promosso dalla Fondazione Paco de Lucía e organizzato da Sardegna Concerti restituisce al pubblico tutta la forza di un artista che ha cambiato per sempre la storia della musica. Paco de Lucía non si è infatti limitato a portare il flamenco sui più importanti palcoscenici internazionali: ha saputo abbatterne i confini, aprendolo al dialogo con il jazz, la musica classica e le tradizioni musicali del mondo, fino a trasformarlo in un linguaggio universale.Sul palco saliranno nove artisti di caratura internazionale, provenienti da entrambe le sponde dell'Atlantico: Duquende e David de Jacoba alla voce, Farru al baile, Alex Escalera al flauto, Juan Habichuela Nieto, Josemi Carmona e Antonio Sánchez alle chitarre, Julian Heredia al basso e alle percussioni e Ramonín alle percussioni. Un ensemble d'eccezione che riunisce anche alcuni degli storici musicisti che hanno accompagnato Paco de Lucía negli ultimi anni della sua straordinaria carriera, condividendone la ricerca e contribuendo assieme a lui a ridefinire il linguaggio del flamenco contemporaneo.Il concerto si trasforma così in un viaggio attraverso l'universo di Paco de Lucía, divinità del flamenco, ispirato dalla potenza delle sue composizioni più celebri, reinterpretate in chiave contemporanea, fino alle nuove creazioni che ne raccolgono tutta l'eredità proiettandolo verso il futuro. Non una semplice celebrazione...

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