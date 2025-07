Ozzy Osbourne e Black Sabbath, la reunion a Birmingham per un addio leggendario

(Adnkronos) - Un evento di portata storica per il panorama heavy metal. E' quello che ha rappresentato il concerto d'addio dei Black Sabbath, chiamato 'Back To The Beginning', tenutosi allo stadio dell'Aston Villa a Birmingham, con la partecipazione di Ozzy Osbourne e gli altri membri originali della band.

Osbourne, 76 anni e affetto da morbo di Parkinson, ha inaugurato la sua performance con un repertorio di brani celebri della sua carriera solista, includendo 'I Don't Know', 'Mr. Crowley', 'Suicide Solution', 'Crazy Train and Mama' e 'I'm Coming Home'. L'esibizione è avvenuta da una struttura di supporto appositamente progettata.

La sua voce, pur roca, ha mantenuto la sua carica carismatica, amplificata dalla presenza di migliaia di fan provenienti da tutto il mondo. "Vi amo", ha detto emozionato salutando il pubblico. Successivamente, la formazione originale dei Black Sabbath ha eseguito una selezione di pezzi iconici del loro repertorio, tra cui 'War Pigs', 'NIB', 'Iron Man' e 'Paranoid'.

L'atmosfera, descritta come una "cattedrale pagana", è stata ulteriormente intensificata dalla partecipazione di numerose figure di spicco del genere, tra cui rappresentanti di Metallica, Guns N' Roses, Pantera, Slayer, Tom Morello dei Rage Against the Machine, Steven Tyler degli Aerosmith e Ron Wood dei Rolling Stones.

