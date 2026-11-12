(Adnkronos) - Problemi per Microsoft e in particolare per Outlook. Un down generale, non solo in Italia, ha coinvolto Microsoft e le sue applicazioni oggi, 12 novembre. Il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete, ha registrato un boom di segnalazioni a livello internazionale. Dall'Italia al Brasile, dalla Francia al Canada, stop in particolare all'utilizzo della posta elettronica: impossibile, per circa un paio d'ore, inviare e ricevere email. Attorno alle 20.30 ora italiana la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

Il down è partito dagli Stati Uniti. "Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi nell'accesso alle email di Exchange online, tramite diverse modalità di connessione, in America", il post di Microsoft su X. Secondo la Nbc, la società ha confermato, poco prima delle 12 degli Stati Uniti, di aver ricevuto segnalazioni da utenti che riscontravano problemi di accesso alle proprie caselle di posta elettronica.

L'azienda ha fornito informazioni con altri post. "Abbiamo determinato che una parte dell'infrastruttura sta riscontrando un carico elevato in più regioni, il che probabilmente sta contribuendo agli errori di connessione. Abbiamo iniziato a ridistribuire il traffico attraverso la nostra infrastruttura mondiale più ampia per aiutare a bilanciare il carico", il testo dei messaggi.