(Adnkronos) - Aveva 49 anni l'operaio edile morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, precipitato da una gru a Ostia. Il collega 46enne è riuscito ad aggrapparsi al parapetto di un balcone, ed è stato salvato dai condomini che lo hanno afferrato in tempo. Entrambi italiani, si trovavano nel cantiere di via Forni: erano a cinque metri d'altezza tra il secondo e terzo piano del palazzo quando il cestello si è rotto. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi, è ricoverato in condizioni non gravi. Sul posto lo Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, e i carabinieri di Ostia.