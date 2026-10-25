Ostia, blackout internet: quartiere offline
(Adnkronos) - Ostia senza internet. Un problema generale di connessione per il quartiere, a giudicare dalla valanga di messaggi che i cittadini del litorale pubblicano sui gruppi Facebook dalle prime ore di oggi, domenica 25 ottobre. Il disservizio sembra di carattere generale e riguarda utenze domestiche a prescindere dal provider.
I disservizi, a giudicare dai messaggi sui vari gruppi sin Facebook, si estendono fino all’Infernetto e ad Acilia, coinvolgendo decine di migliaia di persone del quadrante meridionale di Roma.