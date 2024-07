Oristano, vertice sulla sanità: "C'è bisogno di medici"

Oggi si è tenuto un incontro tra il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza dei Distretti Sanitari della provincia, e l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, convocato dal Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri. Al termine della riunione, il primo cittadino ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle urgenti problematiche sanitarie affrontate. “È stato un incontro utile a illustrare al nuovo assessore regionale alla Sanità le tante urgenze del territorio che i cittadini vivono quotidianamente e a cui occorre dare risposte” ha detto il sindaco Massimiliano Sanna al termine dell’incontro. “Le criticità e le richieste, riassunte sommariamente in un documento firmato dai presidenti dei tre Distretti sanitari della provincia, sono quelle note: dal reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle sedi attualmente scoperte al potenziamento degli Ascot, dal reintegro in chiave volontaria dei medici in pensione al potenziamento del servizio di Guardia medica, dal potenziamento degli organici dei reparti degli ospedali della provincia al prolungamento della validità delle prescrizioni mediche correlate

