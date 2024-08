Oristano, vandali scatenati in via Carducci: auto danneggiate

A Oristano nella notte tra domenica e lunedì, via Carducci è stata teatro di un grave episodio di vandalismo. Almeno 20 auto parcheggiate lungo la via sono state prese di mira da un vandalo, che ha squarciato i loro pneumatici, probabilmente utilizzando un coltello. L’allarme è scattato all’alba quando i proprietari delle vetture hanno scoperto i danni e immediatamente contattato la polizia di Stato, segnalando l’accaduto alla Questura. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Volante, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Le autorità hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di identificare l’autore del raid. Le immagini potrebbero infatti rivelarsi cruciali per individuare il responsabile, che potrebbe aver colpito anche in altre vie della città. A confermare i sospetti di un’azione più estesa è stato il ritrovamento, ieri mattina, di un altro pneumatico squarciato, appartenente a un’auto di turisti francesi parcheggiata nei pressi della Cattedrale. Questo episodio getta un’ombra su via Carducci, già in passato scenario di un simile

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

