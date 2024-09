Oristano ha dedicato un momento di riflessione e rispetto per Gian Filippo Uda, ex consigliere comunale, scomparso il 5 settembre scorso. Durante la sessione del Consiglio comunale di ieri, i membri dell’assemblea hanno osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria.

Gian Filippo è stato una figura importante nella vita politica della città e della provincia. Il suo contributo è stato ricordato con profonda commozione. La cerimonia funebre si è svolta il 6 settembre alle ore 11 presso la camera mortuaria del cimitero di Oristano, con la partecipazione di parenti, amici e cittadini.

Alla moglie Giulia Uras, alla figlia Enrica, al figlio Filippo con Angela e Riccardo, e a tutti i familiari, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Il Consiglio comunale ha voluto rendere omaggio alla memoria di Uda, sottolineando il suo impegno civico e il suo ruolo nella comunità oristanese.