Oristano, tutto pronto per “Notti Gialle-Carni alla brace in piazza”

Dopo lo slittamento di una settimana a causa del maltempo, è ormai tutto pronto per l’appuntamento in programma domani, sabato 2 novembre a Oristano dedicato alle “Notti Gialle-Carni alla brace in piazza”. L’evento organizzato da Coldiretti e Campagna Amica Oristano, nell’ambito della rassegna “Le Notti Gialle” promossa dall’associazione è una iniziativa nata dalla collaborazione con Confcommercio Oristano – Federcarni della Provincia di Oristano, il Comune di Oristano con l’assessorato delle Attività produttive e Agricoltura e la Pro Loco. La location clou è in piazza Roma per l’appuntamento che vedrà protagonista la carne sarda in una giornata all’insegna della valorizzazione dei prodotti sardi e delle specialità agricole del territorio. Come da programma la serata sarà anticipata dall’incontro, in via Cagliari a La Terrazza, dedicato all’abbinamento di carne biologica e vino Bovale Terralba Doc, che vedrà protagonisti esponenti della filiera delle carni, esperti del settore vitivinicolo, rappresentanti del Distretto Bio Sardegna, di associazioni e istituzioni locali. Sarà un’occasione per discutere sulla carne e le bontà locali, con particolare attenzione alla qualità e sostenibilità della filiera. Durante l’appuntamento spazio anche alle degustazioni. Il momento clou dell’evento inizierà alle ore 19, quando Piazza Roma si trasformerà in un grande spazio dedicato alle prelibatezze locali. Protagonisti della serata saranno i macellai di Federcarni che prepareranno carne, esclusivamente sarda, alla brace e i produttori di Campagna Amica Oristano pronti a portare ai partecipanti i prodotti genuini e a chilometro zero del territorio. Ma “Carni alla brace, in piazza” sarà tanto altro. Sarà degustazione di piatti tipici locali preparati da ristoratori locali e da agriturismo Terranostra; sarà intrattenimento e musica con in Mad River, gruppo cagliaritano che porterà sul palco un mix di rock e grunge e saranno degustazioni di birre artigianali grazie alla presenza dei birrifici isolani produttori delle specialità locali per un’atmosfera perfetta di un evento che si preannuncia ricco di sapore e divertimento. “Questo evento rappresenta una vera e propria vetrina per i sapori autentici della Sardegna dai piatti tipici della tradizione alle specialità agricole che rendono unica la nostra terra”, sottolinea Paolo Corrias, presidente di Coldiretti Oristano. “L”appuntamento si presenta come un momento capace di unire la qualità del cibo, ed in particolare delle carni locali, alla cultura del territorio – prosegue Emanuele Spanò direttore di Coldiretti Oristano – offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza gastronomica unica in un’occasione perfetta per incentivare il consumo e la produzione locale a garanzia anche di una maggiore qualità e salubrità del prodotto”. “Le Notti Gialle mettono in risalto l’eccellenza delle nostre produzioni locali e rafforza il legame con la tradizione sarda – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna -. Questa manifestazione non solo celebra

